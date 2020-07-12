الموارد المعدنية: فقدان البلاد (72%) من إنتاج الذهب بسبب الفوضى والتهريب

كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن وجود (250) كيلو جرام من الذهب في مصفاة السودان للذهب، تُسلم لاحقاً كإحتياطي في البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في القروض التنموية.

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وقال إن الفوضى والتهريب بقطاع التعدين “ما زالت مستمرة”، وأوضح أن (72%) من حجم الإنتاج خارج السيطرة، وأن حصر الإنتاج بدقة حالياً “أمر في غاية التعقيد”.

وقال أردول في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن ما يتداول عن كميات إنتاج الذهب بالسودان فرضيات لا تمت للواقع بصلة، وأضاف أن الفوضى والتهريب في القطاع تفقد البلاد (72%) من حجم الإنتاج، كما أن بعض مواقع التعدين بمناطق النزاعات لا تخضع لسيطرة الحكومة، وأكد أن (70%) من الإنتاج يتم من التعدين الأهلي ولا يسدد ضرائب للحكومة، وإن البيروقراطية التي تواجه الشركات والمستثمرين مازالت موجودة وتعيق الإنتاج والاستثمار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)