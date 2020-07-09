الخرطوم تشرع في استخدام (كروت) الوقود لقطاع المواصلات

التاريخ: 08-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شرعت وزارة الطاقة والتعدين في توزيع الكروت الذكية الخاصة بقطاع المواصلات بولاية الخرطوم في محطات الخدمة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق ٨-٧-٢٠٢٠م Advertisements وأوضحت أنه سيتم الإتصال هاتفياً بأصحاب البطاقات الجاهزة لتوضيح مكان الاستلام وزمنه، ودعت جميع أصحاب المركبات العامة التوجه لمحطات الخدمة لاستلام الكرت الذكي الخاص بهم والتزود بالوقود من نفس المحطة حسب خط السير الخاص الموضح. وأشارت وفق صحيفة ( السوداني) إلى أن الكرت الذكي يسهم في سرعة الحصول على الوقود المخصص لقطاعات المواصلات ويعمل على ضبط الحصص المخصصة لكل لاصحاب المركبات التي تعمل في نقل الركاب بولاية الخرطوم.. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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