الداخلية توجه قواتها للتعامل مع الكوادر الطبية وقت الحظر

التاريخ: 02-أبريل-2020
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وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله كافة القوات النظامية التي تعمل على تطبيق قرار الحظر الليلي، بالتعامل مع الأطباء والكوادر الطبية الصحية ببطاقات إثبات الهوية الشخصية وبطاقات المهن الصحية.
ويأتي التوجيه عقب واقعة حجز طبيب وتعرضه للتوقيف والسجن وفقاً لبيان صدر عن مكتب الأطباء الموحد، مشيراً إلى تعرض عدد من الأطباء في مختلف أنحاء البلاد لتجاوزات متفاوتة من قبل ارتكازات حظر التجوال.
وكانت أكثر الحوادث تجاوزاً بحسب موقع السوداني، تعرض أحد الأطباء للتوقيف والسجن من قبل قوة ارتكاز حظر تجول بعد إبراز تصريح مروره، على حد تعبير البيان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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