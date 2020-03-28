(8) آلاف جنيه حافز (اجتماع ) لمسؤولين بشركة السكر

التاريخ: 28-مارس-2020
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عملت صحيفة المواكب الصادرة اليوم السبت أن إدارة الشركة السودانية , منحت حوافز ضخمة لعدد من مسؤوليها , لقاء اجتماع دوري , وافادت الصحيفة أنه تم
منح أعضاء مجلس المديرين رقم (129) والذي عقد الخميس الماضي , بواقع (8) آلاف جنيه لكل عضو.
في حين رفض نائب مدير الشركة استلام الحافز وقال إن الاجتماع ترأسه مدير عام الشركة المكلف ونائبه الذي تم تعينه قريبا ,
إلى جانب أعضاء الاجتماع الذي ضم مدراء مصانع السكر الأربعة ( الجنيد , حلفا الجديدة , سنار, عسلاية ) , إضافة إلى مدراء القطاعات بشركة السكر السودانية ( القطاع الإداري , الزراعي – المالي , الفني , التجاري , الورش ) , إضافة إلى إدارة التسويق .
وأفاد المصدر أنه تم صرف الحافز قبل نهاية الاجتماع له ثلاثة أيام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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