عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 15 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم

الخط الناقل لخام النفط يستعيد معدله الطبيعي

لجان مقاومة بالقضارف تقرّر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة

حمدوك: التحديات لن تعطّل المسيرة وأولويتنا وقف الحرب اللعينة

وقفة احتجاجية للكيان النوبي أمام مجلس الوزراء

مواطنو قرى المسيد يحتجون أمام مقر حكومة الجزيرة

التيار

مناوي للتيّار: التغيير تستميل الحلو وعبد الواحد لضرب بقية الحركات

“التيّار تتحصّل على الأسباب الخفية وراء تعطّل أنبوب النفط

ميركل تعد بتقديم مساعداتٍ للسودان

البرهان: سألتقيترمب

الشرطة تبطل انفجار دانة بالكلاكلة القبة

أخبار اليوم

الشرطة تضبط أسلحة وأدوات بمنزل بشرق النيل.

البرهان : التطبيع مع اسرائيل يلقى تأييدأ شعبياً واسعاً.

ميركل تستقبل حمدوك وتؤكد رغبة ألمانيا في الشراكة مع السودان.

الإجماع الوطني يجتمع الإربعاء حول الأوضاع الحالية.

وكيل وزارة الطاقة يعلن عودة ضخ النفط للوضع الطبيعي.

الوطن

رئيس الوزراء: التحدي الاقتصادي لن بعطل مسيرة التغيير

البرهان يفجر المفاجآت ويكشف تفاصيل التطبيع مع إسرائيل

“الجنائية الدولية” : لم يصلنا تأكيد رسمي بتسليم البشير

حمدوك لميركل: السودان بذرة لقصة نجاح في محيط مضطرب

آخر لحظة

البدوي لـ آخر لحظة): عجز الموازنة (مقدور عليهو)

البرهان: قلة تعارض التطبيع والاتصال مع إسرائيل مستمر

مجلس الوزراء يطلب بقاء الولاة العسكريين

إقبال كبير على أكل الجراد بالخرطوم

الطاقة تعلن عودة الضخ بنسبة 80%

ميركل: سنقدم كل الدعم الممكن للسودان

النيل الدولية

حمدوك لميركل: السودان بذرة لقصة نجاح في محيط مضطرب

ميركل: سندعم السودان بأكبر قدر ممكن

عودة ضخ النفط للوضع الطبيعي

نيكولا: السلام يمثل القضية المحورية للحكومة الانتقالية

حمدوك: التحدي الاقتصادي لن يعطل مسيرة التغيير

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اليوم التالي

البرهان: الاتصالات مع إسرائيل لن تنقطع

حمدوك: أولويات الحكومة الانتقالية إيقاف الحرب اللعينة

اتفاق مرتقب حول سد النهضة نهاية فبراير

حمدوك: نبذل قصارى جهدنا لتجاوز التحدي الاقتصادي وغلاء المعيشة

الانتباهة

وكيل الطاقة لـلانتباهة: عودة الضخ بخط أنابيب النفط المتعطّل

انفجار جسم مجهول داخلكوم نفايات بالكلاكلة

نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة

حمدوك لميركل: بدعم الأصدقاء والشركاء كألمانيا سنحقق ما يريده شعبنا

اتفاق مرتقب حول سد النهضة نهاية الشهر الجاري

“75% عجز شهري في الدقيق بجنوب كردفان

نزع95″ ألف فدان زراعي بالنيل الأزرق

البرهان: مثول المطلوبين للجنائية الدولية لا يعني تسليمهم إلى لاهاي

الصيحة

البشير يواجه اتّهامات جرائم حرب دارفور غدًا

حمدوك: الوضع في غاية الإرباك وسنتجاوزه

“كنانة تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر

اقتحام بيوت إسكان دار السلام60″ إثر شائعة بأنّها تتبع لـوداد

ارتفاع جنوني في أسعار السكر والسلع بسنار

تقدّم في مباحثاتسد النهضة وتوقّعات باتفاقٍ نهاية فبراير

السوداني الدولية

ميركل: مع شركائنا سندعم السودان

عودة80% من ضخ الخام

التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي حول سد النهضة نهاية الشهر الجاري

شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه

حفل تأبين للشهيد أحمد الخير بخشم القربة

الحداثة

السودان يطلب التأكّيد على حقوقه المائية وإثيوبيا ترفض

واشنطن توافق على إعداد الاتفاق النهائي حول سد النهضة

“البرهان: تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقي تأييدًا شعبيًا واسعًا

رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز التحدي الاقتصادي

“الزراعة: الجراد الصحراوي بلغ مستوى التهديد خلال شهر يناير

وصول مساعدات غذائية لنحو6″ آلاف نازح بوسط درافور

أوروبا ترحّب بقرارالانتقالية تسليم المخلوع للجنائية

قناة الملاعب

الهلال العاصمي يتغلب على الأهلي عطبرة بخمسة اهداف مقابل هدفين

الأهلي مروي ينتصر على الخرطوم الوطني بهدف باستاد الخرطوم

لقاءات المرحلة المشتركة اليوم: المريخ نيالا يلتقي المريخ الدمازين

سبدو الضعين يلتقي النضال النهود

المريخ الجنينة يلتقي الميرغني كسلا

الموردة العاصمي يلتقي المريخ بورتسودان

كوبر البحراوي يلتقي الهلال بورتسودان

المريخ الفاشر يستضيف الأهلي شندي عصر اليوم باستاد الفاشر

الرابطة كوستي يلتقي الفلاح عطبرة عصر اليوم باستاد كوستي

حي الوادي نيالا يستضيف حي العرب بورتسودان عصر اليوم باستاد نيالا