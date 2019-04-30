أخبار السودان اليوم

:: غياب الشرطة عن موقع العمل يعني غياب الأمن في المجتمع، ويعني الفوضى و العبث و قانون الغابة.. ومع ذلك ليس من الخطأ أن تطالب الشرطة بحقوقها في إطار الدستور والقانون، وليس من الخطأ أن يُعبًر الشرطي عن التظلم بكل وسائل التعبير المشروعة، بما فيها الإعتصام والإضراب عن العمل .. وشهدت البلاد يوم أمس إضراب ......
براها ما إستفزاز؟
بداية لابد أن نذكر (للمرة المليون) إلى أن أي تساهل وليونة وعدم حسم (لفلول) النظام السابق وأعوانه ومليشياته وافراده سوف يكون الآن ومستقبلاً من أكبر المهددات لأمن وسلامة المجتمع ، هذا (التساهل) الذي لمسناه من (المجلس العسكري) الذي لم يتعامل حتى كتابة هذه السطور بالصورة اللازمة لتفكيك أذرع هذه (الجماعات) التي لا تتورع عن ممارسة ......
المجلس العسكري يوجه باستئناف الدراسة بالجامعات
وجه المجلس العسكري الانتقالي، يوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية ......
أكثر من 42 مليون جنيه تكلفة برنامج رمضان بالبحر الأحمر
دشن والي البحر الأحمر المكلف، اللوء عصام عبدالفراج، يوم الإثنين، نفرة برنامج رمضان للعام 1440هـ، بتكلفة كلية 42 مليون جنيه، يستفيد منها 19.500 ......
زيادة الحصة اليومية من الدقيق للنيل الأبيض
اتفقت ولاية النيل الأبيض مع وزارة المالية الاتحادية، لزيادة حصة الولاية اليومية من الدقيق لـتصل ٤٥٠٠ جوال دقيق. وأكد مدير المخزون الاستراتيجي ......
84 % نسبة النجاح في نتيجة الأساس بكسلا
أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بنسبة نجاج 84%، مقارنة بــ3/90% للعام السابق، حيث ......
تباين بين "العسكري" و"إعلان الحرية" في تشكيل المجلس السيادي
أمهل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير فرصة، بغية التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي. وأقر الناطق الرسمي باسم المجلس ......
والي الخرطوم يوجه بمراجعة الميزانيات وترتيب الأولويات
وجه والي الخرطوم، الفريق مرتضى عبدالله وراق، بمراجعة الميزانيات وترتيبها وفق الأولويات الولاية حتى توافق الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ......
الجبهة الثورية السودانية ترفض اللجنة المكلفة من قوي التغيير
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً أعفى بموجبه مديري إدارات الإعلام والمراسم في المؤسسات الحكومية . وسبق ......
صديق يوسف: سلمنا رؤيتنا لإدارة الفترة الإنتقالية
قال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المشتركة للتفاوض مع المجلس العسكري ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء الامس انه لم يتم الاتفاق علي ......
السنوسي يكشف عن آخر الوصايا التي قدّمها للمخلوع البشير
الخليج 365: كشف رئيس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، عن آخر الوصايا التي قدّمها للرئيس المخلوع البشير قبل”72″ ساعة من الإطاحة. وقال كان ذلك في اجتماع متعلق بالدفاع الوطني. وأضاف” قلت للبشير إن البلد في احتقان وتحتاج إلى انفراج، وإلى قرارات شجاعة تتخذها لهذا الانفراج تقوم بها أنت لا أن تفرض عليك. وأشار السنوسي في […]...
بالفيديو: طرد مدير إدارة وقاية النباتات وموظفيه يهتفون: (ترحل بس)
اضطر مدير وقاية النباتات خضر جبريل للخروج من مكتبه (مطروداً) تحت حماية ضابطين من الشرطة بعد أن هتف موظفو الإدارة داخل مكتبه بشعار: “لو ترص العساكر رص ترحل.. ترحل بس” . وتجمع الموظفون داخل مكتب جبريل وبدأوا في الهتاف بغية طرده من الإدارة، لكنه استعان بضابطين من الشرطة لحمايته، وظل الموظفون يسيرون خلف جبريل ......
المجلس العسكري: لن نتهاون مع الظواهر السالبة
هدد المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من يشارك في أعمال نعتها بالظواهر السالبة، وهدد بأنه لن يتهاون مع حالات الانفلات المهددة لحياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار . وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين في بيان ، نؤكد لكم أننا لن نتهاون في حسم الظواهر السالبة وتفتيش ......
المرور: تخفيض المعاملات بنسبة (50%) خلال إسبوع المرور العربي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن انطلاقة فعاليات أسبوع المرور العربي في الفترة من 1-7 مايو القادم . وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء قرشي صالح البدوي ن إن إدارته تعمل على تطوير مشاريع التقنية الإلكترونية وإحداث نقلة في الكاميرات الذكية والإشارات الضوئية والتعامل في استخراج الرخص إلكترونياً وإعداد رجل مرور متمكن ومؤهل فنياً . ......
الثورية تتهم الأمة بإقصائها من لجنة التفاوض مع (العسكري)
اتهمت الجبهة الثورية حزب الأمة القومي بالتغول على مؤسسات نداء السودان، فضلاً عن محاولته تزييف إرادتها، وأكد بيان صادر عن مكتب الجبهة الثورية في الداخل أمس أن ممثلي تحالف نداء السودان في اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي لا يمثلون الجبهة الثورية. واتهم البيان حسب صحيفة آخر لحظة، قوى من نداء ......
تشريعي الخرطوم يطرد نوابه ويمنعهم من الدراسة داخل قاعاته
طالب تشريعي الخرطوم جامعة أم درمان الإسلامية بالبحث عن مكان أخر غير قاعة المجلس لإكمال دراسة المساجتير لنواب الشتريعي المحلول . وكانت جامعة أم درمان الإسلامية قد طرحت دراسة ماجستير التخطيط الإستراتيجي للمجلس التشريعي، ووافق المجلس على تأهيل النواب والعاملين بالمجلس وإخضاعهم لدراسىة برنامج الماجستير على نفقة المجلس، وظلت الجامعة الإسلامية منذ بدء الماجستير ......
حماية المستهلك تبرئ الفحل وتتهم وكيل الصحة بدعم مافيا الأدوية
برأ الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، د. الزين الفحل من التهم المنسوبة إليه من قبل وكيل وزارة الصحة. وأكد ميرغني في تصريح صحفي على مكافحة الأمين السابق للأدوية لمافيا الدواء وقال “إن د. الزين فوق الشبهات ونشهد له بذلك”. وأشار إلى أن قرارات الوكيل الحالي ......
ضباط متقاعدون: سلاح (كثير) مدفون ومخزن بالعاصمة
نبه الضباط المتقاعدون المجلس العسكري الى ضرورة الإستعجال في جمع سلاح كثير مدفون وأخر مخزن في ولاية الخرطوم بجانب قفل مقرات الدفاع الشعبي والمليشيات بالأحياء والمدن مع تصفية المنسقيات وواجهات النظام السابق . وأطلق الضباط النتقاعدون عبر مذكرة للمجلس العسكري جملة من المحاذير طالبوا بالإسراع في تنفيذها من بينها تأمين الحدود ومراجعة بعض الولاة ......
بسبب الإضراب.. استيضاح مئات الشرطيين
استوضحت الشرطة أمس المئات من رتبة نقيب فما دون، والذين اضربوا عن عملهم أمس الأول، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقهم. وكان ضباط شرطة برتبة نقيب فما دون وصف الضباط والجنود قد نفذوا أمس الأول حسب صحيفة آخر لحظة، اضراباً عاماً في المركز والولايات، وشمل الإضراب كل المجمعات الخدمية والأقسام والإدارات. الخرطوم (كوش ......
أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2019م
صحيفة التيار * ملاحقة قيادات المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض * تجمع المهنيين: الاعتصامات ستستمر حتى تتحقق أهداف الثورة * نزلاء مضربون عن الطعام يصابون بحالات إغماء * الجزيرة: تجميد النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل صحيفة الإنتباهة * المهنيون: لا اتفاق بفتح الكباري وإزالة المتاريس * ضباط متقاعدون: سلاح كثير مدفون ومخزن بالعاصمة ......