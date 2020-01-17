عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 17 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الدقير: فشلنا في تحقيق استقرار اقتصادي وإدارة معاش الناس

إبراهيم الشيخ ينفي اتهامه لهيئة العمليات بفضّ الاعتصام

مصرع وإصابة”64″ شخصًا في حادث مروري بالجزيرة

الجامعات تشرع في صياغة اللوائح استعدادًا للانتخابات

تجمّع المهنيين: كل محاولات الزواحف لإرجاع الحكومة للوراء باءت بالفشل

التيّار

الدقير بـ”التيّار”:”المسارات” لن تقود إلى سلامٍ

جهاز المخابرات يكشف تفاصيل الأحداث الأخيرة

“ناظم سراج”..مديرًا للتنمية الاجتماعية بالخرطوم

وفاة”8″ وإصابة العشرات في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني

إسماعيل التاج:”ديوان الزكاة منطقة محرّرة والآن في أيد أمينة”

جهاز المخابرات يدلي بأوّل إفادات له بعد الأحداث

الحداثة

محمد الحسن التعايشي: تعيين الولاة لا علاقة له بمفاوضات جوبا

معايير صارمة لشركات التعدين للحفاظ على البيئة والسلامة

“ناظم سراج” مديرًا عامًا لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

المخابرات: تمرّد منسوبي هيئة العمليات بدأ برفض”800″ فرد استلام فوائد ما بعد الخدمة

“الموانئ” تنفي الاتجاه نحو الخصخصة وقوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر تدعم الأجسام”الثورية”

وجدي صالح: نرفض رفع الدعم ونتطلّع إلى حلول بديلة لوصفة صندوق النقد الأجنبي

الانتباهة

منع المسيرات في غرب كردفان

المراجع العام: تقرير واحد لحجم الاعتداء على المال في عام 2019م

قبول استقالة مدير المخابرات ورئيس الاستخبارات يخلفه

إبراهيم الشيخ: هيئة العمليات مارست كلّ أنواع القتل والتعذيب

جماهير”الحواتة” سابقة نادرة في تاريخ الغناء السوداني

جهاز المخابرات: أحداث تمرّد أفراد هيئة العمليات بدأت من الأبيض

قرار بتشكيل لجنة لرقابة وتوزيع الدقيق وحصر كلّ المخابز

البنك الدولي يعد بتطوير نظام الريّ في السودان

لجنة تقصيّ الحقائق حول التمرّد العسكري تؤدّي اليمين

عمر الدقير: فشلنا في تحقيق استقرار اقتصادي

السوداني الدولية

اقتياد مسؤولة بوزارة العمل إلى نيابة الفساد

جمال مديرًا للمخابرات

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام 2020م

مصرع”9″ وإصابة”38″ في حادثي سير

قوى الحرية والتغيير تدعو لربط الأحداث الأخيرة بفضّ الاعتصام

السدود تنهي خدمات”92″ عاملاً

مجلس السيادة للعاملين بالزكاة: سنسألكم مئات المرات

لأوّل مرة صادرات الذهب ضمن قائمة وزارة التجارة والصناعة

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الصيحة

جهاز المخابرات يكشف تفاصيل مثيرة حول أحداث”هيئة العمليات”

نيابة الثراء الحرام تتّخذ إجراءات لاسترداد”قوش” عبر”الانتربول”

وفاة وإصابة”47″ شخصًا في حادث بطريق”الخرطوم ـ مدني”

مبعوث أمريكي سابق: صراع المكونات العسكرية يبقي السودان في قائمة الإرهاب

ديوان المراجعة: مؤسّسات لا ترفع تقاريرها بسبب قوانينها الداخلية

غرب كردفان تشرع في قرار منع التظاهرات

الدقير: أحداث الثلاثاء تؤكّد أهمية تقارب مجلس السيادة والحرية والتغيير

الوالي يكشف تفاصيل شرائه صحيفة السوداني

آخر لحظة

تعيين مدير للمخابرات ومعلومات جديدة عن هيئة العمليات

التغيير: تحرّكات لخلق تمرّد داخل الشرطة

منع مسيرات”الزحف الأخضر” بغرب كردفان

كشف المقرّ الجديد لإقامة قوش

مصرع وإصابة”72″ في حادثين بمدني والجيلي

لجنة لرقابة وتوزيع الدقيق وحصر المخابز

صحيفة أخبار اليوم:

تعيين مدير جديد للمخابرات والجهاز يكشف حقائق أحداث هيئة العمليات.

مصرع وإصابة 39 مواطنا في تصادم بصين سفريين بطريق الخرطوم مدني.

المالية تصدر أمر الصرف على موازنة 2020.

السلطات تطلق سراح الصحفي المصري المحتجز بسبب التصوير في منطقة القيادة العامة.

صحيفة الوطن:

“قوى التغيير” تتهم هيئة العمليات بفض الإعتصام

وفاة وإصابة “47” شخصاً في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني

تعيين الفريق جمال مديراً لجهاز المخابرات خلفاً لـ “دمبلاب”

صحيفة صوت الأمة:

قبول استقالة مدير المخابرات والفريق جمال عبد المجيد بديلاً

المهدي يطالب بنحقيق عادل لكشف الحقائق حول تمرد هيئة العمليات

التعايشي: السلام غير مستحيل وليس بالسهل

لجنة للرقابة على الدقيق وحصر المخابز

إبراهيم الشيخ يتهم هيئة العمليات بفض الاعتصام