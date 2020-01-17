مفاجأة.. لاعب المريخ يترشح لرئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم

الخليج 365 : أعلن مهاجم المريخ السابق (علي النونو) ترشحه لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم اليمني خلال الانتخابات المرتقبه في الأيام القادمة ونقلت،وسائل الإعلام اليمنية ذلك وقالت إن اللاعب لديه رغبه في تبوء المنصب من أجل خدمة الكرة هناك والنهوض بها بعد تراجعها خلال،السنوات الأخيرة وتمنى النونو ان يجد الدعم والمساندة من كافة القواعد الرياضية في بلاده.

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