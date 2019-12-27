تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * مناوي: مخاوف تدفع “قحت” للتفاوض مع المؤتمر الوطني * اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء حول “موازنة 2020” اليوم * “الدستورية” ترفض رفع حصانة “البوشي” وعبد الحي يدوٍّن بلاغات ضد “مروجي الشائعات” * القوات المسلحة: إغلاق الطريق المؤدي للقيادة تدابير احترازية * تعليق التفاوض بين الحكومة وجناح “الحلو” أسبوعين بطلب من الحركة * خلو شوارع الخرطوم من تجار العملة وانخفاض طفيف للدولار السوداني الدولية: * الجيش يتخذ تدابير وينفي حدوث محاولة انقلابية * اعتقال مصور (السوداني الدولية) والحكومة تعتذر * خلو الشوارع من تجار العملة وانخفاض طفيف للدولار * خبير اقتصادي: موازنة 2020 دون الطموح آخر لحظة: Advertisements * إغلاق طرق القيادة يشل الخرطوم ويثير الشائعات * تأجيل (الموازنة) والبرهان وحمدوك إلى كاودا * وزير يعين مديراً مالياً مداناً بالفساد * سيدة تهدد بالقفز من سور مجلس الوزراء * “الدستورية” ترفض إسقاط حصانة البوشي * تعليق المفاوضات مع “الحلو” لأسبوعين الدار: * الجيش: إغلاق طريق القيادة لتدابير احترازية مفاجئة * اختناقات مرورية تشل الحركة داخل الخرطوم * “الدستورية” ترفض دعوى لعبد الحي يوسف برفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي * أولى جلسات محاكمة المتهم بإغتصاب سيدات بالخرطوم * مقتل طالب أساس بطلقة طائشة وأسرته توجه رسالة للنائب العام * “الدار” ترصد محاكمة ثمانية متهمين يقتل مواطن داخل مزرعته الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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