تفاصيل جديدة في مقتل الطالبة الجامعية على يد أجانب بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استمعت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي المعز أحمد العبيد أمس، لأقوال الطبيب الشرعي بمستشفى الأكاديمي بالخرطوم في قضية اجنبيين يواجهون تهماً بالاشتراك في قتل طالبة طب بمادة سامة وإصابة زميلاتها بالعمى بأحد أحياء الخرطوم.

وقال البروفيسور عصام محمود، نائب مدير الطب العدلي، بخصوص جثة الطالبة بأنه تلقى بلاغاً تحت نص المادة (51) إجراءات من نيابة الخرطوم وسط، موضحاً بأنه قام بتشريح الجثمان وقام بإعداد تقرير، مشيراً إلى أنه لا توجد علامات مرضية، ومن ثم قام بعمل فحوصات معملية بأخذ دم من القلب، وجاءت النتيجة سالبة، ومن خلال المستند الذي أعده سبب الوفاة غير معروف، لافتاً للمحكمة بأن هنالك تقريراً آخر قام باستلامه يخص نتيجة فحص معملي تم فحصها بالأدلة الجنائية، بعد أن تم أخذها من مسرح الحادث.

وجاء التقرير بحسب آخر لحظة – يوضح أن عينة الدم بها مادة الكحول (الميثانول)، ومن خلال نتيجة هذا التقرير أوضح أن سبب الوفاة هو التسمم الدموي، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في إجراءات القضية، وتشير تفاصيل البلاغ الأولية بحسب التفاصيل أن الشرطة تلقت بلاغاً بوصول فتاتين للمستشفى في حالة إعياء شديد، وشك بأنهما تناولتا مادة سامة، وأثناء إجراء الإسعافات الأولية توفيت إحداهما وهي طالبة طب، وأصيبت الأخرى بالعمى ومن خلال تحريات الشرطة تم القبض على اثنين من المتهمين الأجانب كانا برفقة الفتاتين وتم تدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات من القانون ومن التحريات المكثفة عدلت النيابة الاتهام للمادة (130) من القانون الجنائي ومن ثم رفعت أوراق القضية.