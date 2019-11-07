تأجيل حفل الفنان حسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الفنان الشاب حسين الصادق عن تأجيل حفله المعلن اليوم الخميس بالمملكة العربية السعودية، والذي تستضيفه ليالي السودان بالعاصمة الرياض،وقال الصادق في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بحسب آخر لحظة انه سيتم تحديد موعد جديد للحفل قريباً.

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