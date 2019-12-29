تراند اليوم : مشاهدة فيديو فضيحة سيارة اللانسر في الأردن كامل

أصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بصدمة كبيرة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو فضيحة سيارة اللانسر في الأردن، حيث طالبوا السلطات الرسمية باتخاذ العقوبات الرادعة في هذه القضية.

فضيحة سيارة لانسر في الأردن، أثارت غضبا واسعا في صفوف الناشطين بمواقع التواصل، حيث توثق فضيحة أخلاقية لأحد المواطنين وهو يرتكب فعلا فاضحا بجانب سيارته في أحد الشوارع في الأردن.

واعتبر أحد النشطاء أحد ما جرى في أحد شوارع الأردن يسيء إلى المملكة قبل أن يسيء إلى الشاب والفتاة الذين قاموا بهذا الفعل، دون أدنى مراعاة للعادات والتقاليد أو ما يمكن أن يحدث من تداعيات نتيجة لذلك الفعل الفاضح.

وكتب أحد النشطاء بموقع فيسبوك يدعى (Kamal Alsindian) حول ما جرى: للاسف كنت اريد أن أكتب قصه عن الفساد السياسي في العالم، بوقائع ودلائل من الواقع العام، لكن للأسف، عندما شاهدت الفيديو غيرت القصه لأن ما حدث ويحدث اهم من الفساد السياسي، بل هو من أهم أسباب الفساد السياسي.

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وأضاف : "قصة اليوم، أن الشاب صاحب سيارة المتسوبيشي لانسر الذي كان يمارس الزنى مع فتاه محجبه بالفيديو على جانب الطريق دون خجل أو خوف، الذي انتشر على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، واصفا الفيديو بأنه "مؤلم ومخزي جدا".

وتابع : "ما أريد أن أقوله هو إنه بالنسبة للشاب سهلة جدا وليست فضيحة، بكره يلبس دشداش قصير ويربي لحيه طويله ويصير يصلي بالصف الأول، واحتمال يتوظف بالاوقاف امام جامع كمان". كما تحدث.

واستدرك قائلا : "لكن يا حرام ويا فضيحة الفتاه التي كانت معه. كم كنت اتمنى لو أن الفتاه تستطيع أن تعمل لحيه، وتلبس دشداش قصير افغاني، كي تنسى فصيحتها وتصبح من الداعيات للدين". وفق ما كتب عبر فيسبوك.