السعودية تعلق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن تعليق واردات المملكة العربية السعودية من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة والتي تم رفض فحصها ودخولها للمملكة.
وبينت الوزارة بحسب صحيفة اليوم التالي – أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومع الدول المجاورة واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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