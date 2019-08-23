الخرطوم الوطني يتاهل على حساب أرتا الجيبوتي

التاريخ: 23-أغسطس-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة تأهل الخرطوم الوطني لدور الـ”32″ من بطولة الكنفدرالية بعد فوزه على ضيفه أرتا الجيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت عصر اليوم”الجمعة” ضمن إياب تمهيدي الكنفدرالية بملعب”المريخ”. Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أحرز أهداف المباراة كلاً من حسن شيخ الدين، ودومنيك أبوي ومحمد المصطفى. وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقان قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكلٍ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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