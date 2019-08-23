مناوي تنصيب حمدوك خطوة صحيحة وسط ألف خطأ

التاريخ: 23-أغسطس-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة رحب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بتنصيب د. عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء. Advertisements ووصف مناوي في تغريدة له على تويتر الخطوة بالصحيحة وسط ألف خطأ. وتابع “الترحيب بالدكتور حمدوك رئيساً للوزراء خطوة صحيحة وسط ألف خطأ”. وطالب حمدوك بتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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