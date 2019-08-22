الكاردينال : متمسك بالاستقالة ولم أفاوض كامبوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن رئيس نادي الهلال المستقيل، الكاردينال تمسكه باستقالته، مؤكداً التزامه بكافة أوجه الصرف حتى نهاية الموسم الجاري، وقال: قدمنا مباراة سيئة أمام الوصل ورغم الاسباب التي ذكرت في تقديري أراها غير منطقية لفريق كبير مثل الهلال، لكنه قادر على التعويض في أم درمان.

ونفى الكاردينال بحسب صحيفة الإنتباهة، ما تم تداوله عن اتفاقه مع المدرب البرازيلي كامبوس لتدريب الهلال، حيث قال: التقيت به مصادفة في ملعب الوصل وتناقشنا في العديد من الأمور لم يكن من بينها أمر التدريب على الإطلاق، بل قام بعرض لاعبين علي بصفته وكيل لاعبين.