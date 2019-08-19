مدنيو المجلس السيادي.. أسماء في سماء الثورة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ولادة متعثرة تلك التي خاضتها قوى إعلان الحرية والتغيير للتوافق على أسماء مجلسها السيادي في سياق معيار واحد هو تمثيل كل أقاليم السودان.. الاختيار وقع على د.صديق تاور ممثلا لكردفان، ومحمد الفكي سليمان ممثلاً للشمالية وطه عثمان إسحق ممثلاً لدارفور وعائشة موسى ممثلة للوسط فضلاً حسن شيخ الدين إدريس ممثلاً للشرق.. فمن هم؟

محمد الفكي سليمان.. أديب اختلسته السياسة

عضو مجلس السيادة المرشح من قوى الحرية والتغيير عن الشمالية محمد الفكي سليمان، من مواليد 27 ديسمبر 1979م بمنطقة الصحافة قبل أن يعود مع والدته سعاد محمد نور إلى أم روابة حيث منزل جده سليمان الذي ما يزال منزل الأسرة.. تعود أصول ود الفكي كما يحلو للجميع مناداته إلى الشمالية منطقة الغابة قبل أن يرتحل جده إلى كردفان حيث كان يعمل بالتجارة ليستقر خلال فترة الخمسينيات هناك، بيد أن مقادير السماء اختارت الجد لدى عودته من الحج في 1967م ليقوم والد محمد باستلام أعمال والده في النشاط التجاري متصدياً لمسؤولية الأسرة، قبل أن يتزوج من بلدياته(سعاد) في 1978م التي أقامت أسرتها بمنطقة القوز ثم الصحافة قبل أن تنجب محمد(ود الفكي).

تلقى محمد تعليمه الأولي بأم روابة بدءاً بالخلوة ثم المدرسة الشرقية التي تحولت إلى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية، فالمتوسطة بمدرسة شرق كردفان الأهلية، ثم مدرسة عبد الرحمن الحاج سليمان الثانوية التي أسسها القيادي المعروف ميرغني عبد الرحمن لتكريم والده.

سيرة محمد تقول إنه نجح في امتحانات الشهادة السودانية ليكون أول أم روابة في المساق الأدبي محرزاً نسبة 82% في العام 1997م.

ود الفكي حملته شهادته وطموحه إلى أن يكون ضمن طلاب جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، بيد أنه حضر إلى الجامعة مشحوناً بالغبن بعد أن أمضى فترة المعسكر ضمن عزة السودان الأولى في الأبيض..

تخرج محمد في 2003م ببكالوريوس الشرف 5 سنوات، ليقدم على تحضير الماجستير في 2008م.. سيرته العملية تقول إنه التحق بالقطاع الخاص في شركة زين للاتصالات في الفترة من 2006م-2013م قبل أن ينضم إلى الطيور المهاجرة عبر محاولات أشقائه في الوطن (محمد حكم وحمزة بلول) لاستقطابه ليعمل بالدوحة ضمن طاقم صحفيي العرب القطرية في 2014م.

اجتماعياً تزوج ود الفكي من فاطمة في 24 أغسطس 2015م، وله طفلة.

نشاطه السياسي ابتدأ مبكراً فمنذ أن كان ود الفكي طالباً في الثانوي برزت ميوله الاتحادية قبل أن يكون (برلوما) في جامعة الخرطوم لينضم لرابطة الطلاب الاتحاديين في 1998م، متقدماً في صفوفها لامعاً في عملها الخطابي إلى أن تدرج لأن يكون الأمين العام لرابطة الطلاب الاتحاديين ثم الأمين العام لمركزية الطلاب الاتحاديين، فضلاً عن عضويته إلى اتحاد استعادة جامعة الخرطوم في منصب الأمين العام وعضواً في مجلسه الاربعيني.

بعد ظهور بوادر الانقسام في الاتحادي لم يجامل ود الفكي واختار بكلياته الانضمام للهيئة العامة التي كان قائدها عميد كلية هندسة عمارة محمد يعقوب شداد وأبوها الروحي الحاج مضوي.. ونجحت الهيئة العامة في استقطاب كل الاتحاديين الجالسين على الرصيف والرافضين لوصاية بيت الميرغني على الحزب، وتترجم النجاح في استطاعتها السيطرة على أكثر من اتحاد طلابي آنذاك.

لم تستمر النجاحات طويلاً وانقسمت الهيئة العامة وعاد الجميع تحت عباءة البيت الميرغني لكن مشاركة الاتحادي مع نظام البشير كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأعادت المحاولات من جديد للبحث عن خيارات ليبرز تيار العهد الجديد الذي اتخذ من أم دوم مركزاً له، مستمراً في بناء التجربة الجديدة لكن الاغتراب سمح له بالمتابعة عبر اللجان المختلفة، لتنجح طموحات الاتحاديين في خلق التجمع الاتحادي المعارض بكتله الثمانية ليعود كل من ابتعد وتبرز القوة الحقيقية للاتحاديين، حينها تمت تسمية ود الفكي كممثل للاتحادي في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، من ثم مرشحا للمجلس السيادي بعد بابكر فيصل.

لا يعرف للفكي اهتمام بالرياضة ويشاع أنه يشجع الهلال بلا حماس، بيد أن اهتمامه الثقافي كان الأبرز وتحديداً في المجال الأدبي فله أكثر من مجموعة قصصية، كما أنه يحب التاريخ جداً وصفه د.عمر شاع الدين بأنه أديب سرقته السياسة.

تاور.. ابن كردفان

ظل اسم د.صديق تاور يتردد منذ وقت مبكر كعضو في المجلس السيادي وربما من أكثر الأسماء التي ظلت باقية ومسستمرة ولم تكتنفها تيارات التعديلات والتغييرات، وطبقاً للسيرة الذاتية فإن اسمه الصديق تاور كافي أبورأس من مواليد كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.. يعرف عنه أنه قيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، بيد أنه ليس مفرغاً للعمل السياسي وتسبق سمعته الأكاديمية سمعته الحزبية، فهو أستاذ جامعي بجامعتي النيلين، وكلية العلوم والتقانة بدرجة أستاذ مشارك.. على المستوى الاجتماعي متزوج و أب لثلاثة أبناء.

مؤهلاته العلمية تقول حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم فضلاً عن أنه زميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة لايدن بهولندا، وحاز على عضوية معهد الفيزياء الدولي ببريطانيا، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للجمعية الفيزيائية السودانية.

خارج السودان كان لتاور صولات وجولات فعمل أستاذاً مشاركا بجامعة الباحة في المملكة العربية السعودية- 2012-2014م. كما أنه ممتحن خارجي لعدد من الجامعات السودانية، ومشرف على تأسيس بعض الأقسام التخصصية. وهو مشارك فى إعداد عشرات المواصفات القياسية بالهيئة القومية للمواصفات السودانية، كما شارك فى إعداد الخرط الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان و النيل الأبيض. مؤسس لإدارة التعاون الدولي- جامعة النيلين.

صديق شارك بأوراق علمية فى العديد من المؤتمرات العلمية العالمية والإقليمية والمحلية.. وعضو مؤسس والمستشار العلمى للجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان، شارك تاور في حملات توعية المجتمعات المحلية في المناطق المستضيفة للنشاط التعديني بمختلف ولايات السودان، بتقديم الأوراق العلمية والمحاضرات العامة، كما أشرف على العشرات من طلاب الدراسات العليا.

على مستوى العمل العام ففضلا عن عضويته بحزب البعث العربي الاشتراكي إلا أنه يعرف كناشط حقوقي مهتم بقضايا السلام والوحدة الوطنية و البيئة و التعليم العالي، فضلاً عن عضويته في نقابة الصحفيين الشرعية. أيضاً ينشط ككاتب صحفي راتب لعدد من الصحف بينها (مجلة الدستور اللندنية، المحرر الباريسية، الصحافة السودانية، مجلة الثقافة الوطنية، الرأي العام، الهدف السياسية، إضافة لبعض الصحف الإلكترونية).

له العديد من الدراسات حول أثر انفصال جنوب السودان على الأقاليم الحدودية، وأزمة جبال النوبا: الواقع والوقائع بالإضافة إلى المشورة الشعبية، وتأثير استثمارات التعدين على البيئات المحلية في السودان. كذلك حقوق المجتمعات المحلية المستضيفة للنشاط التعديني، وقضايا التعليم العالي.

له أيضاً دراسات في العنف الموجه ضد طلاب الجامعات، وخطورة نظام الإنقاذ على الوحدة الوطنية السودانية، كذلك عضو مؤسس لمنبر جنوب كردفان للسلام المستدام. بالإضافة إلى مشاركته فى تنظيم أنشطة متنوعة فى مجال إيقاف الحرب و إحلال السلام فى جبال النوبة و النيل الأزرق.

عائشة موسى.. حفيدة قاضي المهدية

عائشة موسى السعيد، وفقاً للمتداول من سيرتها وما وثقه حوارها مع موقع(توثيق أونلاين) فإنها من مواليد الأبيض، تلقت فيها جميع المراحل الأولية قبل التحاقها بمدرسة أم درمان الثانوية.

أصولها تقول إنها ابنة الشيخ موسى السعيد عثمان مفتش عام تعليم كردفان سابقاً واحد كبار قادة الاتحاديين، وجدها القاضي عربي قاضي قضاة كردفان في زمن المهدية..

نقلت سيرتها المتداولة أنها ابنة عم المقدم الشهيد حسن حسين عثمان وزوجة الدكتور الشاعر محمد عبد الحي..

بعد الثانوية تلقت تعليمها بجامعة الخرطوم وجامعة مانشستر، لتعمل كأستاذة وكبيرة موجهي اللغة الإنجليزية ومديرة التأهيل التربوي ثم أستاذة بجامعة الملك سعود .. وتقول في حوار لها في موقع(التوثيق) أنها حصلت على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، ثم حصلت على الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر ببريطانيا، ودبلوم تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من جامعة ليدز، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأمريكية.

عملياً عملت في كلية اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الأمير سلطان بالرياض، بعد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.

كما عملت كمختصة لغة إنجليزية بإدارة معاهد التأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم ثم مدير عام بالإنابة لإدارة التأهيل التربوي بالخرطوم.

على المستوى الاجتماعي لها من الأبناء المهندس وضاح والدكتورة شيراز ومعتز وريل اللذان اكملا تعليمهما في بريطانيا ..

كاتبة ومترجمة و ناشطة في العديد من منظمات المجتمع المدني، ونقل عنها أنها في خمسينيات القرن الماضي، قادت موكبًا يطالب بتعليم البنات بالمرحلة الوسطى والثانوية ونجحت في تغيير رأي الأهالي تجاه تعليم البنات.

انخرطت السعيد مؤخرًا في التظاهرات السودانية الأخيرة، وبرزت كعضو فعال في المعارضة السياسية ضد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

طه عثمان إسحق.. المؤسس الذي لا يحب الأضواء

لا يعرف عن طه الكثير لكن أبرز محطاته أنه من مواليد كتم بدارفور متزوج وأب لطفلة.. تخرج من قانون النيلين في 2004م-2005م.

يعرف عنه أنه كان ناشطاً في تجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا، فضلاِِِ عن أنه عضو التحالف الديمقراطي للمحامين، وطبقا لمصدر رفيع بتجمع المهنيين لـ(السوداني) فإن والده هو عثمان إسحق أحد أبرز أعضاء برلمان استقلال السودان عن حزب الأمة.

(من شابه أباه فما ظلم) فكان طه عثمان إسحق ضمن أول مجموعة مؤسسة لتجمع المهنيين تحت اسم الكتلة النقابية، ويقول عنه القانوني محمد أحمد يوسف الكلس لـ(السوداني) بأنه محامٍ نشيط ووطني ويشارك في كل الأعمال ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية ، كما أن له شهرته في مجاله المهني

يعرف بأنه قانوني ضليع ومتميز يعمل مستشاراً قانونياً لبنك تنمية الصادرات.