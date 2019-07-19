الجزائر تهزم السنغال بهدف نظيف وتتوج بكأس أمم أفريقيا

توج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على السنغال بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

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