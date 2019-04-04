مليونية 6 أبريل.. كيف استعدت لها السودان؟ (تقرير)

بدأ السودانيون يجهزون لمليونية "السودان الموحد" أو "6 أبريل" السبت المقبل، ضمن تظاهراتهم للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

حثّ حزب الأمة، المعارض، بزعامة الصادق المهدي، المواطنين على المشاركة في مواكب 6 أبريل (نيسان) الجاري، ومطالبة الجيش بالانحياز للشعب، واعتبر المشاركة فيها «فرض عين» على جماهيره وأعضائه. وشدد رفضه لما أسماه «محاولات إعادة إنتاج النظام».

وقال بيان صادر عن حزب الأمة، أحد أكبر أحزاب المعارضة السودانية، أمس، إن استحقاقات المطلب الشعبي برحيل نظام الرئيس عمر البشير، تتطلب وحدة المعارضة وبناء جبهة عريضة تحقق الكتلة الحرجة، وتطوير إعلان «الحرية والتغيير» الموقع بين قوى المعارضة.

وطالب البيان باستمرار معالجات مسارات الثورة السياسية، والتوافق على ميثاق سياسي ودستور انتقالي، ووضع السياسات البديلة، وتنويع المواكب والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات العامة، للوصول إلى العصيان المدني الشامل، مع المحافظة على وحدة الصف وسلمية الثورة. وأعلن الحزب رفضه لما أسماه «محاولات إعادة إنتاج النظام»، عن طريق عسكرة السلطة أو عن حملات سياسية أو إعلامية، وأكد أن رسالة مواكب 6 أبريل الجاري ستكون «مناشدة الجيش للقيام بدوره في حماية الشعب ومكتسباته، وانحيازه للمطلب الشعبي، كما حدث في انتفاضة أبريل المجيدة».

واعتبر المشاركة في المواكب فرض عين على جماهيره على وجه الخصوص، وعلى قطاع الشعب السوداني بصورة عامة، وقال: «لا عُذر لمن يمسِكُ عن مواكب خلاصِ وطنه المحتضـر».

وقلل القيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع من دعوة تجمع المهنيين لمليونية”6″ أبريل،وأنها ستكون نهاية لنظام الانقاذ.

وسخر نافع قائلا: "اليوم كم في شهر ما عندكم صبر كلها يومين وح تشوفو المسيرة قدر شنو ما تستعجلوا".

وقال نافع علي نافع في تصريحات لصحيفة مصادر الصادرة اليوم الخميس إن تجمع المهنيين يعتقد أن هذه الدعوات ستجني إليهم ثماراً، مشيرًا إلى أنّ حزبه يعتقد أنّ الحوار هو البديل والمقصد الوحيد الذي يمكن أنّ يحقق التوافق والتعايش والقناعة بالديمقراطية بدلاً عن محاولات الصعود للحكم بتزوير إرادة الجماهير.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات عشوائية مستبقة لموكب 6 أبريل حيث اعتقل جهاز الأمن أمس الاربعاء، بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان الطالب برعي محمد الحسن من داخل منزلهم بحي كريمة واقتادوه الى مكتبهم بالمدينة.

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وإعتبر أحد أقارب برعى الاعتقال بانه خطوة استباقية لمواجهة والحد من تظاهرة 4 و6 ابريل بالمدينة وكان جهاز الامن قد اعتقل الدكتور عامر ادم محمد أمين أمانة المهنيين بحزب الأمة القومي بالولاية ، من داخل عيادته بمدينة الابيض منذ اسبوعين، وما زال رهن الاعتقال.

وفى الولاية الشمالية اعتقل جهاز بمدينة دنقلا 5 طلاب من جامعة دنقلا أمس الاربعاء وقال احد الطلاب ان قوة من جهاز الامن اقتحمت حرم مجمع السليم امس، واعتقلت 5 طلاب واقتادتهم الى مقرها بالمدينة، وذلك بعد ان رفض الطلاب قرار ادارة الجامعة باستئناف الدراسة ، ودخولهم فى إضراب عن الدراسة منذ يوم الاحد ، تضمانا مع الحراك الشعبى الذى يشهده البلاد ، ورفضا للوضع التعليمى الذى وصفوه بالاليم .

وـشار إلى أن القوة تمركزت امام بوابة المجمع ، وظلت تلاحق وتطارد الطلاب.الجدير بالذكر ان ادارة جامعة دنقلا قد اعلنت استئناف الدراسة فى 31مارس الماضى.

ودعا النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، الفريق أول عوض بن عوف، قوات الدفاع الشعبي إلى إعداد العدة لمقابلة تحديات المرحلة، وتجهيز كتائب الإسناد المدني وإتمام الجاهزية القتالية للتصدي لأي عمل معاد.

جاء ذلك خلال مخاطبته، الأربعاء، الجلسة الختامية لملتقى التدريب والعمليات الأول، الذي أقامته قوات الدفاع الشعبي بمركز دراسات السلام بمعهد الاستخبارات، بحسب شبكة الشروق السودانية.

وشدد ابن عوف على أهمية قوات الدفاع الشعبي، وأكد أنها "مؤسسة راسخة لها أهداف استراتيجية ستبلغها بالصدق والمصابرة".

ودعا إلى ترتيب الأولويات في المرحلة القادمة بالتركيز على تحقيق السلام في مناطق النزاعات المسلحة، وإدامة الاتصال مع الطرف الآخر بحسن المعاملة وطيب الكلم، كما وجّه بتسيير قوافل السلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهته، جدد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، تأكيد انحياز القوات المسلحة التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، كما أكد التفافها حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية، وفقا لشبكة الشروق.

وشدد على حماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى مزالق الفوضى، ودعا إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين.

وأكد رئيس الأركان المشتركة الاستمرار في إنفاذ مشروعات خطة تطوير القوات المسلحة في محاورها المختلفة، مبشرا بعدد من المشروعات التي تستهدف تحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبي القوات المسلحة في كل المستويات، وأشاد بتشكيلات ووحدات إتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي والأدوار التي تضطلع بها في حماية البلاد ومكتسباتها.