شكرا لقرائتكم محمد صبحى حارس الزمالك يقترب من الانضمام للإسماعيلي بسبب أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب النادى الإسماعيلى من إستعارة محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لمدة موسم فى ظل رغبة الحارس فى اللعب بشكل أساسى للحفاظ على موقعه فى التشكيلة الأساسية للمنتخب الاوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2021 لاسيما بعد أن تيقن أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى لن يمنح الفرصة سوى للعناصر التى تشارك بصفة مستمرة فى مباريات الدوري وهو الأمر الذى يستحيل تحقيقه مع القلعة البيضاء فى ظل تواجد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد بينما تبدو الفرصة سانحة مع الدراويش الذى يسعى للتعاقد مع حارس مميز بجانب الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى ولؤى عاشور الوافد الجديد من الدوري القطرى ولكنه لايزال فى حاجة لثقل خبراته .

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .