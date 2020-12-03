شكرا لقرائتكم الأهلي يتوصل لاتفاق مع جيرالدو لفسخ عقده تحسبا لضم سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الأهلي جلسات مكثفة مع الأنجولي جيرالدو لبحث فسخ عقده تحسباً لنجاح صفقة الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي والذي يدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ويقترب جيرالدو من البقاء في الأهلي حال عدم نجاح ضم سيرينو حيث يعد الأخير هو المطلوب الأجنبي الأوحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تحاول وضع كافة الاحتمالات خاصة وأن الوقت ضيق حيث سيتم غلق باب القيد يوم الأحد القادم.
ويكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم جاستن سيرينو على أن يتم قيده على حساب جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.
وتلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
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