زيدان: نجحت في تكوين علاقة جيدة بين ناديي "زد" و"بروسيا دورتموند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد زيدان عضو مجلس إدارة نادي "زد"، أنه نجح في عمل علاقة جيدة بين ناديه و"بروسيا دورتموند" الألماني؛ للاستفادة من خبرات الأخير في تطوير الناشئين.

وأشار زيدان في حديثه خلال مؤتمر الإعلان عن استحواذ شركة "زد للاستثمار الرياضي" على نادي "مصر"، إلى أن ناديه سيعمل على سفر ناشئيه إلى ألمانيا؛ لخوض بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان: "نجحت في عمل علاقة جيدة بين "زد" و"بروسيا دورتموند"، نريد عمل منظومة جيدة، وعلينا الإشارة إلى أن اسم أنسي ساويرس -رئيس مجلس إدارة الشركة- أعطى للنادي أهمية كبيرة".

واختتم: "سنعمل على سفر ناشئي "زد" إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة؛ لخوض مباريات ودية هناك، لا نضخ الأموال بدون جدوى ولكن لدينا استراتيجية مختلفة؛ لتكوين الناشئين".