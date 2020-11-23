الرياضية السعودية 1 مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر

يخوض فريق الهلال مباراة قوية أمام منافسه النصر مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتقابل الهلال والنصر على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار مباريات الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10

نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

تقام مباراة الهلال والنصر اليوم الأحد في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 08:15 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تذاع مباراة الهلال والنصر على قناة Ksa sports HD 1 ضمن منافسات الدوري السعودي.