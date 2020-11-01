شكرا لقرائتكم الحاوي بعد التتويج: أنا خادم الأهلي مش خاتم سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، قائلا: أنا خادم الأهلي مش خاتم سليمان".

وأضاف: «الحمد لله وضعنا كلمة النهاية بشكل أكثر من رائع في مشوار بطولة الدوري بعد موسم طويل مليء بالصعوبات».

وأوضح: «نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأكبر بالنسبة إلينا».

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وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى خدمة النادي الأهلي ومساندة الكيان، من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وأتم: «كل الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد إنهاء مشوار الدوري بنجاح والحفاظ على اللقب للمرة الخامسة على التوالي».