شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي ينتصر على فيروس كورونا ويعود لكتيبة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، سلبية المسحة التي أجراها المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للفريق، بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا. وكان إنتر قد أعلن الأربعاء الماضي، إصابة حكيمي بفيروس كورونا، وغاب على إثرها عن مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وأكد بيان رسمي أصدره إنتر ميلان عبر موقعه، أن حكيمي أجرى مسحة أمس الخميس، والتي كشفت نتيجتها وجاءت سلبية.
وأضاف البيان أن أشرف حكيمي، والذي لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، سيخضع لمسحة إضافية، لتقييم حالته النهائية ومدى قدرته على العودة للمشاركة في المباريات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف حكيمي ينتصر على فيروس كورونا ويعود لكتيبة إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.