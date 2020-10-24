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أشرف حكيمي ينتصر على فيروس كورونا ويعود لكتيبة إنتر ميلان

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، سلبية المسحة التي أجراها المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للفريق، بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا. وكان إنتر قد أعلن الأربعاء الماضي، إصابة حكيمي بفيروس كورونا، وغاب على إثرها عن مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بدور المجموعات في . وأكد بيان رسمي أصدره إنتر ميلان عبر موقعه، أن حكيمي أجرى مسحة أمس الخميس، والتي كشفت نتيجتها وجاءت سلبية.

وأضاف البيان أن أشرف حكيمي، والذي لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، سيخضع لمسحة إضافية، لتقييم حالته النهائية ومدى قدرته على العودة للمشاركة في المباريات.

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