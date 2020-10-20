بث مباشر | فيديو أهداف تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف لمباراة “تشيلسي وإشبيلية” في إحدى قمم مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تذاع مباراة “تشيلسي وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج.

يلعب فريقي “تشيلسي” الإنجليزي و”إشبيلية” الإسباني لحساب المجموعة الخامسة والتي تضم “رين” الفرنسي و”كراسنودار” الروسي.

ويدخل “تشيلسي” المباراة وهو في حالة لا يحسد عليها، حيث ضيع فوزًا سهلاً امام “ساوثامبتون” في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تعادل بنتيجة (3-3) ليزداد العبء على مدربهم “فرانك لامبارد” الذي تعرض لانتقادات عديدة بسبب الاداء السيء وتراجع نتائج الفريق رغم التعاقدات القوية التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفي المنصرف.

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