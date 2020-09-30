شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ ترتيبات السفر للمغرب لمواجهة حوريا فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو نادى بيراميدز الترتيب لسفر الفريق الكروى الأول للمغرب من أجل مواجهة حوريا الغينى يوم 20 من شهر أكتوبر، على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس، فى إطار منافسات نصف نهائى الكونفدرالية، حيث من المقرر أن يعقد ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى جلسة مع كلاً من هانى سعيد المدير الرياضى وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، لرسم خطة سفر الفريق إلى المغرب.

ومن المنتظر أن يحدد مسئولو بيراميدز موعد السفر إلى المغرب لمواجهة حوريا، فضلاً عن التواصل مع السفارة المصرية لتحديد فندق الإقامة وموعد الذهاب والعودة، وعدد أفراد البعثة.

من ناحية أخرى، يفقد فريق بيراميدز كلاً من الغانى جون أنطوى والبوركينى إريك تراورى، فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى، والمقرر لها يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن الثنائى الأفريقى يعدان من أهم وأبرز الأعمدة الأساسية فى صفوف الفريق السماوى، خاصة بعدما رفع أنطوى رصيده لـ8 أهداف، وأصبح من أهم المهاجمين على الساحة بشكل عام، كما يعد تراورى من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى.

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ويغيب أنطوى وتراورى عن مواجهة الأهلى، بسبب انضمامهما لمعسكر منتخبيهما الوطنيين، حيث استدعى منتخب غانا أنطوى للتواجد خلال التجمع الدولى فى أكتوبر المقبل، وأكد خطاب المنتخب الغانى أنه يطلب انضمام جون أنطوى بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن يعود يوم 13 من نفس الشهر.

شدد خطاب المنتخب الغانى على أن البلاك ستارز سيخوضون مباراتين وديتين دوليتين خلال التجمع أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي 9 و12 أكتوبر.

كما تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطره فيه باستدعاء النجم إيريك تراوري لمعسكر المنتخب في التجمع الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الخطاب تضمن سفر اللاعب بداية من يوم 4 أكتوبر على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم 13 من نفس الشهر.

وشدد إدارى بيراميدز على أن المهاجم البوركينى الدولى سيشارك مع منتخب بلاده فى مباراتين وديتين دوليتين أمام الكونغو ومدغشقر يومى 9 و12 من شهر أكتوبر المقبل.