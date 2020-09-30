شكرا لقرائتكم اليوم.. "رابيد تيست" للاعبي الإنتاج الحربي استعدادا للحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة والنصف عصر الجمعة المقبلة على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 34 نقطة فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث لعب 12 مباراة خسر 7 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين ، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.