شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: تلقينا عروض من السعودية والامارات لضم محمد ابراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، تلقيه عروض من السعودية والإمارات، من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال عبد السلام في تصريحات للاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار: " سأقوم ببيع محمد إبراهيم حال تلقيه عرض مناسب، لكني في الوقت ذاته سأرفض الحصول علي أي لاعبين من الأهلي اذا ما انضم للمارد الأحمر". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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