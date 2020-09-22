شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يقود تدريبات الزمالك بعد مباراة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور على استمرار طارق يحيي المدير الفني المؤقت وجهازه المعاون للاشراف على تدريبات الفريق بعد مباراة طنطا في الدوري اليوم وسوف يقوم طارق يحيي ومعاونيه مدحت عبدالهادي وأيمن عبدالعزيز بالاشراف على تدريبات الفريق بشكل مؤقت لحين إعلان مجلس الإدارة عن الجهاز الفني الأجنبي الجديد المنتظر الغعلان عنه رسميا خلال ساعات . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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