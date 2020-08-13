مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على ضم ظهير ليستر سيتي

دخل نادي مانشستر يونايتد في منافسة قوية مع نظيره تشيلسي، للتعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي “بينجامين تشيلويل“، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2020.

وكشفت صحيفة الميرور الإنجليزية، أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، مصمم على ضم الظهير الأيسر الإنجليزي تشيلويل إلى فريقه في الموسم المقبل، لكن مانشستر يونايتد أصبح أحد المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب.

أصيبت إدارة تشيلسي بالدهشة عندما تم إبلاغهم من قبل ليستر سيتي، أن قيمة تشيلويل “23 عامًا” تعادل قيمة هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم، والذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

قدم تشيلسي عرضًا أقل بكثير من طلبات ليستر سيتي في المحادثات الأولية، وهو متردد في تقديم عروض أكثر من ذلك بكثير، حيث يمتد عقد اللاعب حتى عام 2024، ولكن الفريق اللندني بحاجة لخدماته في ظل تراجع مستوى الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري.

الجدير بالذكر أن ليستر سيتي باع أبر نجومه على مدار السنوات الماضية عقب تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل : ماجواير، رياض محرز، داني درينكووتر ونجولو كانتي، وقد يكون تشيلويل صاحب ال11 مباراة دوليا، والذي انضم لصفوف ليستر في الثانية عشر من عمره، هو الراحل الجديد عن صفوف الثعالب.

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