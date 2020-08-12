رياضة | دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت أسماء الطاقم التحكيمي كالتالي وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ "يويفا": حكم ساحة: دامير سكومينا (سلوفينيا). Advertisements حكم مساعد أول: يوري برابروتنيك. حكم مساعد ثان: روبرت فوكان. حكم رابع: أرثر دياز (البرتغال). حكم تقنية الفيديو (VAR): ماسيماليانو إيراتي (إيطاليا).

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