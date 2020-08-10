أحمد حسن يوجه رسالة إلى حكام الدوري المصري

وجه أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، رسالة خاصة إلى الحكام المصريين.

وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طبعا التحكيم فيه أخطاء ولكن الان أصبح هناك تقنية الفيديو ويجيب تصحيح قرارهم حال احتسابه بالخطأ".

وتابع: "رسالتي للحكام إنهم يثقوا

في نفسهم أكثر من ذلك والتخلص من الضغوط والسوشيال ميديا".

كما اقترح أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بتقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين.

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وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".

وتابع: "كنت ضد استكمال الدوري حفاظا على انتظام المسابقة في نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الان من أجل استكمال المسابقة".

يذكر أن النادي المصري أعلن إصابة 16 لاعبا بصفوف الفريق بفيروس كورونا، كما اعلن الاتحاد السكندري إصابة أحد لاعبيه قبل مباراة الزمالك المقررة غدا.