هل تمرد رمضان صبحي على الأهلي؟.. تفاصيل إغراءات الزمالك للاعب.. وكواليس المفاوضات مع شيفيلد

كتب: ضياء السقا

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل حول استمرار لاعب الوسط رمضان صحبي في الأهلي من عدمه، خاصة بعد انتهاء فترة إعارته للقلعة الحمراء من نادي شيفيلد الإنجليزي.

وأبدى الأهلي رغبته في شراء رمضان من شيفيلد بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة، وشهدت المفاوضات بين الناديين في بداية الأمر خلافات حول المقابل المادي.

وبحسب "اليوم السابع"، استغل الأهلي تصريحات مدرب هيدرسفيلد بأنه لا يحتاج جهود رمضان صبحي، حيث توالت الاتصالات بين النادي الأحمر ونظيره الإنجليزى وهى المفاوضات التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات وتوصل خلالها لاتفاق شبه نهائى مع النادى الإنجليزى على المقابل المالى لشراء اللاعب.

ويأتي ذلك بعدما أبدى اللاعب في البداية رغبته في البقاء بالأهلي، بعدما تلقى وعودا من الإدارة بتقديره ماليا، مما جعل الإدارة الحمراء تتحرك بشكل مُكثف لحسم الصفقة رسمياً.

وسط هذه الاتصالات والمفاوضات شبه الحاسمة بين الأهلى وهيدرسفيلد، ضرب رمضان صبحى "كُرسى فى الكلوب" وأخطر الإدارة الحمراء بأنه ينتظر عرضاً أوروبياً عن طريق وكيل آخر بخلاف نادر شوقى، وأكد اللاعب إمكانية العودة لأوروبا الموسم المقبل، وهو ما أصاب إدارة القلعة الحمراء بصدمة قاسية لأنها تحركت ودخلت فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى بل وتوصلّت لاتفاق معه حول قيمة الصفقة بناءً على موافقة رمضان صبحى قبل أن يفجر الأخير قنبلة الرغبة فى العودة لأوروبا.

رمضان صبحى أخطر الأهلى بأنه سيُحدد موقفه خلال أيام قليلة جداً أما بالرحيل لأوروبا أو البقاء فى الأهلى، وكشف اللاعب رفضه اللعب لأى نادٍ مصرى غير الأهلى.

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من جانبه، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن رمضان صبحى، رفض عرضاً خلال الفترة الماضية من أحد الأندية المصرية تجاوز المائة مليون جنيه، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الحكايه من النهاية إن نادى مصرى مش بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان، اللاعب رفض وقال فى مصر ياإما الأهلي ياإما بلاش.. بس خلاص".

وشدد "اليوم السابع"، على أن الساعات الماضية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى تلقى رمضان صبجي عرضاً مُغرياً للغاية من نادى الزمالك من أجل التعاقد معه مطلع الموسم المقبل، وقدم مسئولو القلعة البيضاء عرضاً كبيراً للغاية لم يحصل عليه أى لاعب مصرى من قبل من أجل ارتداء القميص الأبيض لتكون "صفقة القرن" الكُبرى، بعدما فشلت صفقة ضم عبد الله السعيد للزمالك من الأهلى قبل موسمين تقريباً فى اللحظات الأخيرة.

المفاجأة أن رمضان صبحى لم يُمانع اللعب للزمالك ورحّب بسبب العرض الذى سيحصل من خلاله اللاعب على 100 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه مقدم تعاقد، وهو مبلغ كبير للغاية.

من جانبه، قال موقع " examinerlive " البريطاني، إن قصة رمضان صبحي بين هيدرسفيلد والأهلي تأخذ منعطفًا جديدًا اليوم، ويتوقع مسئولو النادى الإنجليزى أن ينتقل رمضان صبحى لصفوف الأهلى هذا الصيف.

وقال الموقع الإنجليزى، إن مسئولى هيدرسفيلد أخطروا النادى الأهلى بموافقتهم على استمرار رمضان صبحى مقابل بيع نهائى وليس إعارة، فى الوقت الذى يرغب رمضان صبحى فى الانتقال لأحد أندية الدورى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات، وسط إغراءات مالية كبيرة من الزمالك وبيراميدز.