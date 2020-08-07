شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لاتحاد الكرة: لا تذبحوا الهاني سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن تواصله مع اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، للتظلم ضد عقوبة الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق، التي أقرتها لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، نتيجة الأحداث التي شهدتها المواجهة الودية التي جمعت سموحة والاتحاد السكندري.

وقال رئيس سموحة: «نرفض بشدة تصرف اللاعب وتم تغريمه 50 ألف جنيه من قبل الإدارة، لكن في نفس الوقت نعترض بشدة على قرار إيقافه، خاصة أن هناك لاعبين آخرين ارتكبا نفس التصرف ولم تتم معاقبتهما».

وأكد أن الهانى سليمان قدم مستوى متميزاً قبل التوقف، وكان مرشحا بشدة للانضمام إلى المنتخب، وأن استبعاده 3 مباريات يعنى ذبحه وسيكون له تأثير سلبى على الحارس وفريق سموحة.