اسئتناف دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 اليوم

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جدة - عمرو شويل تستأنف اليوم الثلاثاء ، منافسات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بالجولة الثالثة من الدور الثانى ،و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الجزيرة و هليوبوليس مع حدائق الأهرام و الطيران مع الحوار و سموحة مع سبورتنج على صعيد المجموعة الأولى .

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ،البنك الأهلى مع 6 أكتوبر و أصحاب الجياد مع المعادى و الزمالك مع الزهور و الأوليمبى مع طلائع الجيش .

بينما تستأنف غدا الأربعاء مسابقه مرتبط محترفين ٢٠٠٠ بالجوله السادسه التى ستشهد ٧ مباريات بين كلا من :

المجموعة الأولى :

الأهلى أمام الاوليمبى

سموحه أمام سبورتنج

الزهور أمام طلائع الجيش

جزيره الورد أمام الحوار

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المجموعه الثانية

الزمالك أمام الجزيره

المعادى أمام هليوبليس

حدائق الاهرام أمام الطيران

أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كطبيق احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.