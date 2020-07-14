شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أول ودية بعد كورونا يجرى المسحة الطبية فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طاقم تحكيم ودية طلائع الجيش ومصر المقاصة بقيادة محمود عاشور المقرر لها غداً الأربعاء مسحة كورونا باستاد جهاز الرياضة العسكرى منذ قليل، حيث يخوض فريق طلائع الجيش عصرغد مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى الودية الأولى التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع أندية المقاصة والمقاولون العرب وإنبى ونادى مصر على خوض ستة مباريات ودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل حيث من المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته الودية اليوم بملاقاة مصر المقاصة ثم يلاقى المقاولون العرب ودياً مرتين أحداهم على الجبل الأخضر والأخرى على استاد الجهاز الرياضة ثم يواجه انبى مرتين أيضاً مباراة فى بتروسبورت والاخرى على ستاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة على الحكام إجراء مسحات كورونا على أي حكم يدير مباراة ودية بين فرق الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، قبل المباراة بـ48 ساعة، وأرسل اتحاد الكرة خطاب إلى المناطق يطالبهم بالتنبيه على أى نادى يخوض مباراة ودية بإجراء اختبارات كورونا على طاقم الحكام الذى يدير المباراة الودية.

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وكشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدوري بخلاف المعسكرات الأون لاين من قبل الاتحاد الدولي.

وأظهر قياس الوزن الذى خضع له لاعبو طلائع الجيش خسارة أغلبهم للأوزان الزائدة التى اكتسبوها فى العزل المنزلى بسبب جائحة كورونا ، فيما لايزال لدى بعض اللاعبين زيادات بسيطة طالبهم الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بالتخلص منها فى أسرع وقت بتنفيذ البرامج الغذائية والتدريبية الموضوعة لهم ، ويتطلع بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.