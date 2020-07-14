شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلي يجرى مسحة كورونا الثالثة استعدادًا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى صباح اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى مسحة كورونا الثالثة استعدادًا لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا (COVID 19) للاعب وطبيب بالدراويش وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تمامًا.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، واستأنف أمس الاثنين فريق الإسماعيلى تدريباته فى الرابعة عصرًا على استاد الإسماعيلية بعد أن حصل اللاعبون على راحة الأحد من المران، واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

يتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.