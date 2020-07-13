رياضة | عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الفيديو المُسرب لمرتضى منصور رئيس النادي الزمالك والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، و الذي قام فيه بتوجيه السباب والشتائم بالألفاظ الخارجة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي وأسرته، ومحمود كهربا نجم الفريق الأحمر

وأكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي تأكدت من خلال بعض المتخصصين أن المتداول لمرتضى منصور والذي يحمل الكثير من الإساءات للخطيب وكهربا، هو فيديو صحيح ولم تتم فبركته كما ادعي رئيس الزمالك، وأن الأخير بالفعل قام بتوجيه السباب والشتائم لرئيس القلعة الحمراء.

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وينوي النادي الأهلي التصعيد ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، للحصول على حق النادي ورئيسه بعد تعرضه للإهانة وأسرته من خلال الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الزمالك قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك مقطع فيديو يتحدث خلاله بشكل طبيعي مع أحد الأشخاص وأكد أنه الفيديو الحقيقي، وأن تم فبركته وتركيب صوت عليه لتوريطه في الإساءة للخطيب وكهربا.

وأعلن النادي الأهلي خلال الساعات الماضية تقديم عدة شكاوي ضد مرتضى منصور، لمجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب، كما تقدم بشكوي رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة ناديه لما وصفه بالتجاوزات الفجة والغير أخلاقية ضد الأهلي ومجلس إدارته.