شكرا لقرائتكم هشام حطب يتمسك بخوض انتخابات اتحاد الكرة 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات وليس لعام واحد كما يرجح البعض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال هشام حطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج "ملعب اون تايم": "لابد من إقامة الانتخابات لمدة 4 أعوام وفق القانون المصري للرياضة".

أضاف هشام حطب: "تحديد أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للائحة الجديدة التي وضعتها اللجنة الخماسية سيكون عقب نهاية الموسم الكروي لتحديد الأندية صاحبت الحق في حضور الانتخابات المقبلة واعتماد اللائحة الجديدة".

وقال إن الانتخابات حتى تقام يجب اعتماد اللائحة في جمعية عمومية غير عادية حتى تكتمل المنظومة قبل ان يتم الدعوة لانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

أرسل عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، خطابات إلى اللجنة الخماسية للجبلاية للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل نص المادة رقم 78 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، بانشاء لجنة فض المنازعات بالجبلاية للفصل فى النزاعات الرياضية الخاصة بقوانين ولوائح أو نصوص أو أحكام موضوعة من قبل الاتحاد، وعلى رأس هذه الأندية النادى الاسماعيلى ومركز شباب تلا ممثلا فى نهاد حجاج المستشار القانونى للناديين.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشكل نهائى وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات لائحة النظام الأساسي.. واستقر أعضاء اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات إلى نظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما وأن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل ان تقرر اللجنة الخماسية وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.

من ناحية أخرى، وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.

وكانت مندوبة الفيفا خيرت اتحاد الكرة بين أكثر من تصور لشكل المجلس الجديد، وفى حال تشكيله من 7 أعضاء يكون بينهم امرأة واحدة، وفى حال تشكيله من 9 أعضاء يكون بينهم امرأتان، وفى حال 11 عضوا يكون بينهم 3 سيدات.