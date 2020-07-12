شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس خوض ودية جديدة فى معسكر برج العرب بعد لقاء سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له يوم الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يوم ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

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وصرف مسئولو الزمالك، راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.

فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.