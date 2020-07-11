محمود الشامي يزور أندية مرسى مطروح

زار محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أندية مرسى مطروح اليوم السبت، استعدادا لانتخابات اتحاد الكرة. واستقبل ١١ ناديا محمود الشامي اليوم وهي: نادي الرجاء ونادي الحمام والحريه والجزيره والضبعه ونهضه العامريه وشباب مطروح وشباب الحمام والقاسمي والترجي ونادي بهيج. اليوم وهي: نادي الرجاء ونادي الحمام والحريه والجزيره والضبعه ونهضه العامريه وشباب مطروح وشباب الحمام والقاسمي والترجي ونادي بهيج. وأعلن الشامي نيته في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد النائب. Advertisements ويعلن اتحاد الكرة موعد الانتخابات بعد الانتهاء من مناقشة تعديلات اللائحة مع الجمعية العمومية الجبلاية.

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