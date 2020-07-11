شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وآلافيس

حرصًا من بوابة الوفد لمتابعيها تقدم لكم، ملخص وأهداف مباراة ريال مدير آلافيس والتي أنتهت أمس الجمعة بفوز الملكي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني " الليجا ".

افتتح أهداف المباراة، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 11،

من ركة جزاء نفذها اللاعب ببراعة، فور احتساب حكم المباراة الركلة بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد أن مرر رودريجو كرة

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خلف المدافعين لبنزيمه فانطلق الفرنسي بالكرة داخل منطقة الجزاء

ثم خرج الحارس روبيرتو خيمينيز من مرماه لمواجهته ولكن مرر بنزيمة الكرة لأسينسيو أمام المرمى فسجلها الأخير بسهولة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد ثلاثة نقاط، ليعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، ويوسع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة إلي أربع نقاط، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 35 محتلا المركز السابع عشر في البطولة.