مدرب المقاولون: طاهر غير وجهته من الاحتراف أولا إلى الأهلي مؤخرًا

كشف رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي و المدرب بالجهاز الفني للمقولون العرب حاليا، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود انتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهليو لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع

للأهلي".

Advertisements

وتابع: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".

وأشار: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".