شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: مرتضى منصور جاب للزمالك حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الفريق الأول الأسبق لكرة القدم بنادى الزمالك إن مرتضى منصور قام بالدفاع عن الحقوق المهدرة للنادى الأبيض.

أضاف فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك:" بقالنا 40 أو 50 سنة لا يبحث أحد عن حقوق نادى الزمالك لكن الوضع اختلف ألآن والصورة اتغيرت".

تابع حعفر:" مرتضى منصور كان ينتظره الملايين لمجرد أنه أعلن عن وجود مفاجأة ولم يأتي أحد في تاريخ الزمالك جلب له حقوقه سوي مرتضى منصور".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.