«اللقب يُمنح من الكاف وليس من شأن أي جهة أخرى التدخل».. الاتحاد الإفريقي يغلق الباب أمام الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»

كشف مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف الاتحاد النهائي بشأن مطالبة الزمالك بلقب "نادي القرن" خلال الفترة الحالية.

وقال سامسون ادامو مدير المسابقات في "الكاف"، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن ملف لقب نادي القرن تم غلقه منذ 20 عاماً منذ حصول الأهلي عليه في عام 2001، مشيراً إلى أنه من الصعب مناقشة الأمر إلا في حال تلقي شكوى رسمية من الزمالك.

وأضاف ادامو أن الكاف لا علاقه له بتسجيل الزمالك للقب "نادي القرن" في وزارة التموين المصرية، موضحاً أن الاتحاد لا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوزارة التموين حيث أن الكاف يتعامل فقط مع الجهات الرياضية في مصر.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر بـ "الكاف"، قوله إن علامة نادي القرن الإفريقي هي "علامة ممنوحة من كاف، وليس من شأن أي جهة أخرى منح هذه العلامة".

وأضاف المصدر أن الكاف "يتدخل عندما يُستخدم اسمه أو شعاره في أي من الجوانب التسويقية، بخلاف ذلك فإنه يتعامل بالخطابات الرسمية التي تصل إليه".

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واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "إن كان هناك تعدي على حقوق منحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فعلى النادي أو الاتحاد المُتضرر مخاطبة كاف رسميًا لبحث الشكوى من اللجنة القانونية".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس، الخميس، عن قيامه بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.

وطالب رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.

وأكد منصور خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن.

وأشار إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. معقبا : لدي سؤال "هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟".

وأوضح أن الأهلى أرسل إليه إنذار على يد محضر لإزالة اللافته بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.