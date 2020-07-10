شكرا لقرائتكم فايلر يبحث ملف الصفقة الأجنبية مع الأهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ملف الصفقة الأجنبية التي ينوي إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل ويتطلع المدير الفني لبحث اللاعب المُرشح للفريق في ظل تعثر مفاوضات ضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي ويعقد المدير الفني جلسات مع إدارة القلعة الحمراء لبحث هذا الملف حيث يرغب في ضم لاعب أجنبي مُتميّز خلال ميركاتو الصيف لتدعيم الفريق الموسم المقبل ويتمنى فايلر أن يكون هذا اللاعب قوي وجيد في مركز الهجوم أو صانع اللعب وهو ما سيتم مناقشته مع إدارة النادي الفترة المقبلة في ظل المُستجدات الأخيرة والتى كان من أهمها تعثر وربما فشل مفاوضات صفقة سيرينو بشكل نهائي.
على صعيد متصل ، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.
وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.
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