شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تأجيل بطولة أفريقيا 2021 لن يؤثر على جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت ستقام فى الكاميرون فى يناير المقبل، لن يؤثر بأى حال من الأحوال على ضغط جدول الدورى الحالى عند استكماله.

وكشف مسئولو الجبلاية أنهم كانوا على علم منذ شهر تقريبًا بتأجيل أمم أفريقيا لمدة سنة، ولذلك فإن جدول الدورى المقرر إعلانه خلال أيام سيكون مضغوطًا كما هو دون تعديل بعد قرار تأجيل البطولة.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة عام واحد لتقام 2022.. وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 .

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وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام. أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.