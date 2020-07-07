شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة فى أرسنال خلال الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «الدايلى ميل» الإنجليزية أن إدارة آرسنال ترغب فى الاستغناء عن ثلاثة من نجوم الجانرز الحاليين من أجل التعاقد مع الغانى توماس بارتى، نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسبانى. وارتبط اسم توماس بارتى بالانتقال للعب فى صفوف آرسنال، حيث يضع مسؤولو النادى اللاعب الغانى كهدف أساسى فى سوق الانتقالات، ولكن التعاقد مع الدولى الغانى سيجعل إدارة آرسنال تستغنى عن أكثر من نجم داخل صفوفها هذا الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة آرسنال تدرس فكرة بيع الثلاثى ماتيو جندوزى، وألكسندر لاكازيت، وأيضاً لوكاس توريرا هذا الموسم، والاستفادة من أموال بيعهم من أجل التعاقد مع توماس بارتى. وأكملت الصحيفة أن الثلاثى «جندوزى، ولاكازيت، ولوكاس توريرا» مطلوبون بشدة من أكبر أندية أوروبا، ومع اعتماد ميكيل أرتيتا على شباب الجانرز بنسبة كبيرة فى الفترة الماضية، فإن إدارة النادى ستتحرك لبيع هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت.

وأضافت الصحيفة أن إدارة آرسنال ما زالت متمسكة باستمرار الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، حيث تعمل على تمديد عقده الذى سينتهى صيف العام المقبل، ولا تفكر حتى فى بيعه.

فى سياق آخر، قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال إن استعداد ناديه «للمعاناة» من أجل الفوز، سيعيد الأوقات السعيدة للفريق اللندنى بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال آرتيتا: «أنا سعيد بالأداء وبالتغيير فى أداء اللاعبين وبهذه الطاقة التى لعبنا بها وبالقتال على كل كرة تلمس العشب منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة».

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وأضاف: «الفريق على قيد الحياة وسيبقى كذلك، عندما يستمتع بالمعاناة معا. إذا كان قادرا على ذلك ستأتى الأوقات السعيدة».

ويتأخر آرسنال بـ6 نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب، مع إمكانية أن يكون المركز الخامس كافيا للتأهل لدورى الأبطال هذا الموسم فى ظل تعرض مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى لعقوبة.

وقال مدرب الجانرز: «كل مباراة نخوضها لا مجال فيها للخطأ ونحن ندرك أننا نحاول الفوز بكل مباراة».

وختم: «هدفنا الفوز بمباراة (ليستر) المقبلة وسنرى ما سيحدث. نحاول التحسن كفريق. هذا من أفضل الانتصارات بسبب صعوبة جدول المباريات وبسبب تألق (وولفرهامبتون) على مدار الموسم بأكمله».