يوفنتوس بطلاً حتى إشعار آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع يوفنتوس خطوة جيدة نحو الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، بعد فوزه على جاره تورينو 4-1 وخسارة مطارده المباشر لاتسيو أمام مضيفه ميلان صفر-3، في المرحلة 30 والتي حطم فيها حارس مرمى يوفنتوس جيجي بوفون الرقم القياسي بعدد المشاركات في الدوري.

وبفوزه السابع توالياً في الدوري،رفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة مقابل 68 للاتسيو، ليصبح فريق«السيدة العجوز» بطلاً منطقياً بانتظار الإعلان الرسمي، رغم أنه تنتظره مباريات صعبة أمام ميلان وضيفه أتالانتا الرابع، ثم لاتسيو.

وكانت المباراة خاصة لكريستيانو رونالدو الذي سجل من ركلة حرة وأصبح أول لاعب من يوفنتوس يسجل 25 هدفاً في موسم واحد منذ 59 عاماً، في حين حطم بوفون الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري، بخوضه في عمر ال 42 مباراته رقم 648 متفوقاً على باولو مالديني.